Лиз Херли отравилась в киевском ресторане

Голливудская актриса Элизабет Херли во время визита на финал конкурса «Мисс Украина – 2010» отравилась в одном из столичных ресторанов. Элизабет устроила разнос администрации заведения, обвиняя ее сотрудников в дилетантстве. Главный менеджер ресторации был вынужден в тот же вечер уволить кальянщика, не угодившего заезжей знаменитости. Херли, которой стало плохо после нескольких затяжек кальяна, списала все на некачественную работу специалиста, хотя, по словам местных поваров, отравиться могла чем угодно - причем до похода в ресторан. «Мы сделали для Элизабет кальян на молоке с яблочным табаком и добавили туда мяты, но после нескольких затяжек она начала сильно кашлять, ее как будто выворачивало наизнанку, - рассказал Игорь, официант, который обслуживал Херли. - Она пожаловалась старшему администратору и сказала, что хуже кальяна она еще не курила, а после работы наш коллега был уволен». Кстати, поездка в Украину чуть не стала последним совместным выездом куда-либо в семейной истории Элизабет Херли и индийского миллиардера Аруна Наяра. После того как настроение супермодели было испорчено из-за плохого обслуживания, супруг Херли устроил ей сцену ревности. Больше всего бизнесмену не понравилось, что на афтепати конкурса, которая состоялась в клубе недалеко от Киево-Печерской лавры, Лиз все время мило общалась с бизнесменом Александром Онищенко, не обращая никакого внимания на мужа. «Как мы смогли заметить, Наяр - человек очень строгих, консервативных правил, - объяснили в оргкомитете конкурса.- На протяжении всего дня он ни на шаг не отходил от жены, даже потребовал так же присутствовать в жюри конкурса, чтобы сидеть вместе с ней». Арун настоял на том, чтобы немедленно к заднему входу клуба был подан автомобиль, на котором он вместе с супругой отправился в отель, чтобы в шесть утра покинуть пределы Украины.