Саркози стал жертвой "бомбы" в Google

Президент Франции Николя Саркози стал жертвой так называемого гуглбомбинга. Его личная страница на Facebook появляется в топе результатов поиска Google после ввода запроса с французским выражением trou du cul. С французского оно приблизительно переводится как "задница". По информации Google, в случае с Президентом Франции для гуглбомбинга шутники создали в поисковике множество поисковых запросов, в которых адрес страницы французского Президента фигурировал вместе с бранным выражением. Стоит отметить, что в июле 2009 года над Саркози уже шутили аналогичным образом, однако текст поискового запроса несколько отличался. Сайт Президента тогда появлялся первым в списке Google при поиске по словам "trou du cul du web". Отметим, гуглбомбингу в разное время подвергались и другие мировые лидеры. Так, страница бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра выпадала в топе Google по запросу из слова "liar" (лжец), а интернет-страница бывшего Президента США Джорджа Буша-младшего появлялась в поисковике при запросе со словами "miserable failure" (жалкий неудачник).