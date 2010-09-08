Жерар Депардье пересел в инвалидное кресло

Папарацци, встречавшие вчера в аэропорту Монреаля прилетевшего из Франции Жерара Депардье, были ошарашены. Обычно пышущего здоровьем актера на этот раз выкатили из самолета… в инвалидном кресле. Коляску толкала перед собой одна из сотрудниц аэропорта, и было заметно, что катить упитанную звезду женщине стоило немалых усилий. В Канаду Депардье прилетел на кинофестиваль Montreal World Film Festival. Актер выглядел бледным и осунувшимся, однако, когда дама подкатила его к машине, он все-таки собрался с силами, встал на ноги и сам пересел в авто. Впрочем, как удалось разузнать журналистам, Жерар не болен ничем серьезным – несмотря на свою страсть к выпивке, вкусной еде и всем сопутствующим обжорству опасностям для здоровья, пишет «Экспресс-газета». Наоборот, актер, весящий больше ста килограммов, старается вести здоровый образ жизни. Именно это и подвело артиста. По слухам, в минувшие выходные Депардье повредил ногу, упав с велосипеда. Этот инцидент и усадил звезду в инвалидное кресло. Приехав на открытие кинофестиваля, Жерар предпочел не показываться своим поклонникам в беспомощном виде и вышел из лимузина сам – правда, опираясь на палочку.