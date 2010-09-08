В Артеке открыли памятный знак Кирпе

В международном детском центре Артек открыли памятный знак Герою Украины, бывшему министру транспорта страны и генеральному директору госпредприятия Укрзалізниця Георгию Кирпе, под руководством которого в 2004 году строилась "артековская" школа. Как сообщила пресс-служба Артека, за полгода недострой превратился в учебный комплекс и 1 сентября 2004 года новая школа встретила первых учеников. "Школа в Артеке - это наша гордость. Эту замечательную школу построил Георгий Николаевич Кирпа. Артековская школа - это образовательная визитка Украины", - сказала гендиректор международного детского центра Елена Поддубная 7 сентября на церемонии, посвященной Дню знаний и началу учебного года для "артековцев". Гостями детей стали представители Укрзалізниці и Приднепровской железной дороги. Школа рассчитана на одновременное обучение 1272 учеников 5-12 классов, 53 школьные аудитории оснащены современным школьным оборудованием. Напомним, прошлым летом в Хмельницкой области открыли памятник Георгию Кирпе по поводу 63-летия со дня его рождения. Кирпа родился в Клубовке 20 июля 1946 года. С 2002 по 2004 год он занимал пост министра транспорта и связи. По официальной версии, Кирпа покончил жизнь самоубийством в декабре 2004 года. Львовская железная дорога с 20 июля 2006 года решила запустить электропоезд Георгий Кирпа по маршруту Львов-Ужгород по поводу 60 лет со дня рождения Кирпы. Также в июле 2006 года Южная железная дорога построила часовню на привокзальной площади в Кременчуге в память о Кирпе.