Полу Маккартни присудили премию Кеннеди

Бывший участник The Beatles, сэр Пол Маккартни удостоен премии центра имени Джона Кеннеди за вклад в развитие американской культуры, сообщает газета The Daily Telegraph. 33-я церемония вручения награды, на которой в числе прочих будет присутствовать президент США Барак Обама, состоится в Вашингтоне в декабре 2010 года. Объявляя о присуждении премии, представители центра Кеннеди охарактеризовали 68-летнего британского музыканта как «одного из самых влиятельных и успешных авторов песен всех времен». Сам Маккартни в ответ заявил следующее: «Джон Кеннеди был для нас иконой в шестидесятые, а период его правления стал вдохновляющим для стольких людей, что для этого паренька из Ливерпуля большая честь принять эту награду». Примечательно, что сэр Пол уже был номинирован на премию имени Кеннеди восемь лет назад, но тогда не смог приехать в Вашингтон из-за свадьбы своего кузена. «Поэтому мы прежде спросили его, не женится ли кто-либо из его родственников в первую неделю декабря», - пошутил один из организаторов церемонии Джордж Стивенс. Помимо Пола Маккартни лауреатами премии центра имени Кеннеди 2010 года стали телеведущая Опра Уинфри, кантри-певец Мерл Хаггард, хореограф Билл Ти Джонс и композитор Джерри Херман. Среди прочих ранее этой награды, учрежденной в 1978 году, удостаивались Барбара Стрейзанд, Роджер Долтри и Пит Таунсенд из группы The Who, Морган Фримен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Роберт де Ниро, Брайан Уилсон, Дайана Росс, Тина Тернер, Эндрю Ллойд Уэббер, Элтон Джон, Брюс Спрингстин и другие. Для Маккартни это уже не первая американская премия. В июне Барак Обама вручил экс-битлу в Белом доме премию братьев Гершвинов, присуждаемую Библиотекой Конгресса США.