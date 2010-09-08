Жвания презентовал сайт «Право выбора»

Депутатская группа «Право выбора» презентовала свой собственный сайт. Об этом сообщает пресс-служба объединения. Представляя сайт, координатор группы Давид Жвания заявил: «Надеюсь, что этот информационный ресурс будет способствовать максимальному информированию общественности о деятельности «Право выбора» и станет полезным для наших сторонников». По словам депутата, на сайте можно ознакомиться с актуальными материалами, просмотреть фото и видеоматериалы, узнать о законотворческой и общественной деятельности группы, а также получить детальную информацию обо всех участниках группы. Давид Жвания также отметил: «Наша цель – Объединенная страна, и мы верим в Вашу поддержку». Как известно, 9 июля в Верховной Раде было объявлено о создании депутатской группы «Право выбора». В настоящее время в нее входят 15 народных депутатов, в частности Давид Жвания, Оксана Билозир, Владимир Марущенко, Олег Новиков, Виктор Шемчук и другие.