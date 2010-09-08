Ахметов і інші парламентські багатії взяли грошову допомогу державиДрукувати Київ, Сьогодні, 11:37 Від виплати на оздоровлення відмовилися лише шестро народних обранців, а саме - Анатолій Гриценко, Василь Горбаль, Володимир Литвин, Едуард Прутнік, Георгій Скудар і Арсеній Яценюк. Ахметов і інші парламентські багатії взяли грошову допомогу держави Від матеріальної допомоги на оздоровлення при виході в планову відпустку відмовилися лише шість депутатів Верховної ради. У їхньому числі немає Ріната Ахметова, Таріела Васадзе, Богдана Губського, Костянтина Жеваго, Олександра Фельдмана і багатьох інших представників різних політсил, яких вважають найбільш заможними людьми України. Усього, за даними високопоставленого джерела в апараті Верховної ради, влітку заяви на відпустку написав 441 депутат з 450. З різних причин цього не стали робити дев'ять народних обранців: Олександр Буряк (БЮТ), Володимир Зубик (ПР), Ігор Калетнік (КПУ), Григорій Ільяшов (ПР), Леся Оробець (НУ-НС), Дмитро Сандлер (ПР). Віталій Хомутиннік (ПР), Микола Шершун (Блок Литвина) і Микола Янковський (ПР). Як повідомила прес-секретар Володимира Литвина Ольга Чорна, з інших депутатів при виході у відпустку заяву про відмову від матеріальної допомоги на оздоровлення, передбаченої законодавчо, відмовилися лише шестеро. Це Василь Горбаль (ПР, губернатор Львівської області), Анатолій Гриценко (НУ-НС), спікер парламенту Володимир Литвин, Едуард Прутнік (ПР), Георгій Скудар (ПР) і Арсеній Яценюк (НУ-НС). Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення, передбаченої при виході в планову відпустку, дорівнює зарплаті депутата за один місяць (15-18 тисяч гривень). У кошторисі парламенту на 2010 рік, на статтю "депутатське оздоровлення" у бюджеті закладено 17 мільйонів 352 тисячі 665 гривень.