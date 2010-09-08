Убийце Леннона в шестой раз отказали в освобождении

Убийце Джона Леннона - Марку Дэвиду Чэпмену - в шестой раз отказано в освобождении. Об этом сообщает Associated Press. Такое решение во вторник, 7 сентября, вынесла комиссия по условно-досрочному освобождению, предварительно проведя телеконференцию с Чэпменом, отбывающим наказание в одной из нью-йоркских тюрем. Чэпмен, совершивший убийство Леннона в декабре 1980 года, приговорен к пожизненному заключению. В 2000 году, проведя за решеткой 20 лет, Чэпмен получил право каждые два года подавать прошение об освобождении. В следующий раз убийца Леннона сможет обратиться в комиссию по условно-досрочному освобождению в 2012 году. Категорически против освобождения Марка Дэвида Чэпмена выступает вдова Джона Леннона - Йоко Оно. Все шесть раз, когда убийца подавал прошение, Йоко Оно направляла в комиссию по условно-досрочному освобождению письма с просьбой оставить его за решеткой.