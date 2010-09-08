Железные венки с могилы Леси Украинки пошли на металл

Струдники Голосеевского райуправления милиции установили личность и задержали преступника, который 30 июля 2010 г. осквернил памятник на могиле Леси Украинки. Сотрудники Байкового кладбища 30 июня обратили внимание на то, что на памятнике на могиле Леси Украинки отсутствуют венки – элементы отделки памятника. Свидетелей этого события не было, потому и установить, кто мог это сделать, было почти невозможно. В результате предпринятых мер милиционеры установили личность преступника. Им оказался 25-летний молодой человек, приехавший год назад в Киев из Волынской области в поисках работы. Работу не нашел, а вместо этого перебивался по свалкам. Начал воровать практически сразу, в основном – металл. До памятника добрался случайно. Чесно признался, что не обратил внимания, чей он. Срезал куски металла, до которых дотянулся, положил в мешок и пошел сдавать на пункт приема металлолома. Заработал на этом 250 грн. Интересно, что все это он делал в дневное время, и при этом его абсолютно никто не видел. Сейчас задержанным занимаются сотрудники Голосеевского райуправления милиции. Парню грозит до 3 лет лишения свободы, что предусмотрено ст.297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой». В случае, если дело будет переквалифицировано на ст.298 «Уничтожение, разрушение памяток истории и культуры», срок может вырасти до 5 лет. Дело в том, что постановлением Кабинета Министров от 03.09.2009 г. №928 могила поэтессы и общественного деятеля Леси Украинки отнесена к ряду объектов культурного наследия национального значения и занесена в реєстр недвижимых памяток Украины.