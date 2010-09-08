Янукович и Медведев поучаствуют в автопробеге на старинных авто

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев за рулем автомобилей примут участие в автопробеге по территории двух стран. Об этом сообщил глава Администрации президента Сергей Левочкин. По его словам, по случаю автопробега Санкт-Петербург - Одесса, который прошел около 100 лет назад, российская сторона предложила провести еще один пробег по этому маршруту. "Президенты на участках возле украино-российской границы будут лично руководить старинными автомобилями и совместно пересекут границу", - сказал Левочкин. По словам Левочкина, после этого Янукович отправится в Москву, где примет участие в переговорах с Медведевым. Глава администрации сообщил, что эти мероприятия запланированы на 17-18 сентября 2010. Вместе с тем Левочкин не ответил на вопрос, почему Янукович отказался принять участие в экономическом форуме в польском городе Крыница, хотя этот вопрос рассматривался в АП. "Украину на этом мероприятии представляет мощная делегация", - сказал Левочкин.