Дочери Качиньского выплатили за гибель родителей 1 млн. долл

Страховая компания Warta выплатила компенсацию Марте Качиньской-Дубенецкой – дочери погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии Об этом написала польская газета Super Express со ссылкой на сотрудников канцелярии президента Польши. По данным издания, размер компенсации в связи с трагической смертью родителей составил 3 млн. польских злотых (порядка 1 млн. долл), передает РИА Новости. Жизнь Леха Качиньского была застрахована на два миллиона польских злотых, а его жены – на один миллион. Страховой полис распространялся на служебные поездки главы государства и его супруги по всему миру. Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 разбился 10 апреля под Смоленском. На борту лайнера находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и ряд высших должностных лиц страны. Всего - 96 человек. Не выжил никто. Все они направлялись в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины со дня расстрела польских офицеров.