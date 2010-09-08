Арестована "внебрачная" дочь Майкла Джексона

Суд Лос-Анджелеса признал женщину, которая представлялась дочерью Майкла Джексона, самозванкой - ей даже не разрешили пройти тест на ДНК. Суд Лос-Анджелеса постановил поместить под стражу Мосьен Пети Джексон,которая заявляет, что является внебрачной дочерью короля поп-музыки Майкла Джексона. Суд признал женщину самозванкой, а все ее заявления - инсинуациями. Ранее предполагалось, что суд разрешит претендентке на наследство пройти тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство знаменитости. По рассказам Мосьен, в 1975 году 17-летний Майкл Джексон вступил в связь с доктором Барбарой Росс, сестрой известной певицы и подруги Джексона Дайаны Росс. после чего та забеременела. Мать будущего певца Кэтрин Джексон якобы похитила Мосьен и отправила ее в Бельгию, когда девочке было 9 лет. "Дочка" поп-звезды утверждает, что все ее похитители были впоследствии убиты, чтобы замести следы, а вся операция была проведена, чтобы избежать ущерба для репутации певца. Вместе Барбара Росс, которая сейчас является деканом Института Остеопатичнои медицины в Нью-Йорке, официально заявила, что Пети Джексон не имеет к ней никакого отношения, а также добавила, что сама она даже никогда лично не видела Майкла Джексона. Все заявления Мосьен она назвала грязными инсинуациями, не имеют под собой даже сотой части правды.