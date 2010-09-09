Герман пообещала "новую страну строить без господина Садового"

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Партии регионов с требованием убрать его образ из рекламных роликов регионалов, которые начали транслироваться на украинском телевидении в рамках кампании «Строим новую страну» Авторы клипа использовали кадры пребывания во Львове вице-премьера по вопросам Евро-2012 Бориса Колесникова в момент его посещения Львовского автобусного завода, где в то же время находился Садовый. «Я надеюсь, это лишь недоразумение, и оно будет немедленно исправлено. Согласно статье 8 закона «О рекламе» авторы ролика не имели права использовать мой образ без моего согласия», - заявил мэр Львова. Как сообщают «Українські новини», замглавы администрации президента Анна Герман в свою очередь заявила, что Партия регионов выполнит просьбу мэра Львова. «Бесспорно, это будет сделано. Авторы ролика даже не могли подумать, что новую страну можно строить без господина Садового, но если Андрей Садовый так думает, я ему обещаю, что так оно и будет - новую страну действительно будут строить без господина Садового», - отметила Герман. При этом Львовская облорганизация Партии регионов считает требование мэра Львова политической рекламой. «Андрею Ивановичу стоило бы быть немного скромнее. Результаты его хозяйствования во Львове, а это - массовое разворовывание имущества общины, хаотическая застройка парковых зон и искажение архитектурного ландшафта, невиданные коррупция и пренебрежение львовянами - не является тем багажом, которым хотела бы гордиться Партия регионов», - говорится в заявлении.