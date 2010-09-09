Дочери Качиньского выплатили страховку за гибель родителей

Страховая компания Warta выплатила компенсацию Марте Качиньской-Дубенецкой - дочери погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. Об этом написала польская газета Super Express со ссылкой на сотрудников канцелярии президента Польши. По данным издания, размер компенсации в связи с трагической смертью родителей составил 3 миллиона польских злотых (порядка 1 миллион долларов). Жизнь Леха Качиньского была застрахована на два миллиона польских злотых, а его жены - на один миллион. Страховой полис распространялся на служебные поездки главы государства и его супруги по всему миру.