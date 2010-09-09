Янукович и Медведев примут участие в «императорском» автопробеге

У президентов уже давно общий интерес к ретромашинам. Весной этого года они проехались вдоль подмосковного леса на «Победе» 1946 года. 17-18 сентября президенты сядут за руль ретроавтомобилей и проедутся вместе с участниками автопробега Санкт-Петербург - Москва - Киев. Эта акция приурочена к 100-летию первого автопробега на приз императора Николая II. Историческую гонку 1910 года принято считать самым первым автопробегом в истории России. Идея проехать на авто из Санкт-Петербурга в Киев, говорят, тогда так понравилась императору Николаю II, что он решил поддержать ее, выделив от августейших особ и себя лично призы. Примечательно, но большая часть участников первого автопробега были иностранцы. Отправив их из Санкт-Петербурга в Москву, организаторы собирались продемонстрировать, «что ужасы о российской действительности (дикие люди, медведи на улицах) не более чем выдумки». Спустя сто лет перед участниками автопробега другие цели - «ударив автопробегом по бездорожью», они будут доказывать нерушимость дружбы России и Украины. Примечательно, что организатором этого мероприятия выступает «Газпром». А «Нафтогаз» - его партнер с украинской стороны. Всего в ралли примут участие 30 авто: по 15 с каждой стороны. При этом украинцы делают ставку исключительно на ретромашины 20-70-х годов. Россияне же поедут как на «олд-таймерах», так и на современных машинах отечественного автопрома (не исключено, что в пробеге будет и уже испытанная российским премьером Владимиром Путиным «Лада-Калина»). Виктор Янукович и Дмитрий Медведев присоединятся к участникам автопробега где-то на полпути. - На участках возле украинско-российской границы президенты будут лично руководить старинными автомобилями и совместно пересекут границу, - сказал Сергей Левочкин, отвечая на вопрос «Комсомолки». Правда, какой марки авто предпочтет украинский президент, глава АП не признался, пообещав сюрприз. А вот продемонстрировать свои навыки автогонщика Виктор Янукович на этом ралли вряд ли сможет - оно пройдет с соблюдением всех правил дорожного движения. К слову, сразу после автопробега президенты отправятся в Подмосковье, где Медведев и Янукович проведут переговоры. Главы государств обсудят торгово-экономические отношения Украины и России, включая газовый вопрос.