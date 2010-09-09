В мемуарах Блэра обнаружили диалог из кино

Сценарист Питер Морган нашел в книге мемуаров бывшего британского премьера Тони Блэра «Путешествие» вымышленную сцену из своего оскароносного фильма «Королева». В книге «Путешествие» Блэр приводит диалог между ним и Елизаветой II, по ходу которого королева говорит: «Вы мой десятый премьер-министр. Первым был Уинстон, это было еще до вашего рождения». В фильме «Королева» эта фраза звучала так: «Вы мой десятый премьер-министр, мистер Блэр. Первым был Уинстон Черчилль». Морган утверждает, что диалог в фильме не был основан на реальных событиях и является его вымыслом. «Я очень старался показаться осведомленным человеком, но на самом деле целиком выдумал эти фразы. Откуда мне знать, о чем министры говорят с монархами», - рассказал Морган. Сценарист выдвинул три возможных версии того, как его домыслы оказались в мемуарах бывшего главы британского правительства. «Первый вариант - я идеально угадал содержание диалога, но тогда это просто уникальный случай. Второй - Блэр решил официально заверить мою удачную выдумку. И, наконец, третий вариант - после пары джин-тоников сцена из кино смешалась в его голове с реальностью. Это было бы забавно, так как Блэр уверяет, что никогда не видел наш фильм», - сказал Морган. Автобиография Тони Блэра «Путешествие» вышла в свет 1 сентября 2010 года. 4 сентября экс-премьер проводил автограф-сессию в Дублине, где его закидали яйцами и ботинками активисты антивоенных движений. Из-за опасений новых беспорядков Блэр отложил встречу с читателями, которая должна была пройти в Лондоне 8 сентября. Исторический художественный фильм «Королева» режиссера Стивена Фрирса по сценарию Питера Моргана вышел в 2006 году. В картине рассказывается о событиях, происходивших в окружении Елизаветы II сразу после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году. В 2007 году фильм был награжден премией Оскар за главную женскую роль, которую сыграла Хелен Миррен.