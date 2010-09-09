У бывшего замминистра транспорта милиция обнаружила поддельный диплом

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего заместителем министра транспорта и связи, Петра Кравчука, по факту подделки диплома о высшем образовании. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, будучи депутатом Верховной Рады шестого созыва, Кравчук предоставил этот диплом в январе 2008 года при трудоустройстве в Минтранссвязи. Дело возбуждено по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса. В целом с начала года спецподразделения УБОП во время проведения мероприятий, направленных на выявление фактов использования государственными служащими органов власти и местного самоуправления, обнаружили 13 подобных фактов.