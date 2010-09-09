Янукович открыл памятник Шевченко в Буче

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко в городе Буча Киевской области. «В следующем году будем праздновать 150-летие со дня смерти и перезахоронения Тараса Шевченко. В 2014 году празднуем 200 лет со дня его рождения. Это надо достойно отметить», - подчеркнул Президент, сообщает «ИМК». Также Глава Государства пообещал, что будут открываться памятники Тарасу Шевченко при образовательных учреждениях. Как сообщал ForUm, сегодня, 9 сентября, Президент Украины Виктор Янукович проведет выездное заседание Совета регионов в г. Буча Киевской области. Планируется, что Президент также примет участие в открытии Бучанской муниципальной школы тенниса.