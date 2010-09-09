Герман посоветовала журналистам не напрашиваться в гости к Януковичу

Во время брифинга Администрация Президента не смогла дать ответ на вопрос журналистов о том, когда будет выполнено обещание Президента Виктора Януковича показать свои владения в резиденции «Межигорье». Журналисты задали этот вопрос главе АП Сергею Левочкину, который переадресовал его своему заместителю Анне Герман. «О «Межигорье» у нас лучше комментирует Анна Николаевна», - сказал Левочкин. В свою очередь Герман не смогла сообщить ничего нового, сказав, что нужно ходить в гости, когда зовут. «Я не знаю... Я не умею напрашиваться в гости. Я хожу в гости, только когда меня зовут, и советую вам поступать также», - сказала Герман.