Азаров услышал от Януковича "немножко обидные слова"

Президент Украины Виктор Янукович настаивает на принятии государственного бюджета на 2011 год на основе Налогового кодекса. "Правительство практически готово подать бюджет в Верховную Раду, но есть один вопрос: подавать его на основе действующего налогового законодательства или на основе будущего Налогового кодекса. Безусловно, мы за то, чтобы делать шаги в будущее, то есть нам нужен Налоговый кодекс", - сказал он, открывая заседание Совета регионов в городе Буча Киевской области в четверг. При этом Янукович отметил, что на встрече с премьер-министром Николаем Азаровым в среду при обсуждении темы Налогового кодекса он был вынужден сказать премьеру "немножко обидные слова", поскольку, по мнению главы государства, в проекте много недостатков. "Эта дискуссия, которая состоялась в стране, в обществе, должна закончиться в конце концов принятием этого кодекса", - резюмировал Янукович.