Янукович рассмешил журналистов

Президент Виктор Янукович сравнил бюджет со священной коровой и запретил чиновникам трогать его. Об этом он заявил на заседание Совета регионов в городе Буча Киевской области. "Вы видели, какая суматоха у наших предшественников. Она не случайна. Когда они руководили, думали, что выборы все спишут. Произошло так, что не списали. Я преднамеренно не называю фамилий. Не говорю, сколько и кто украл. Это скажет суд. Но в стране каждый должен знать, что закон должен охранять все, что принадлежит украинскому народу, в том числе бюджет", - отметил президент. Янукович сказал чиновникам, что нельзя строить собственный бизнес за бюджетные средства. "Каждый чиновник должен знать, что это закончится плохо. Когда-то. Не сегодня - так завтра. А не завтра - так послезавтра. И на этом закончится все. Будет страдать с семьей, поэтому, уважаемые коллеги, бюджет, как говорят, святая корова. К нему прикасаться нельзя. Его нужно уважать и по достоинству этими средствами управлять", - подчеркнул он. Янукович отметил, что большинство чиновников и без того это знают и добавил, что те, кто хочет заниматься бизнесом, должны уйти из государственных должностей. "Как говорил Остап Бендер...как говорят в Одессе...сколько способов отъема денег? ", - спросил президент. После паузы чиновники подсказали Януковичу известную фразу из романа Ильфа и Петрова: "Существует 401 способ относительно честного отъема денег". Все засмеялись, а Янукович сказал: "А этот не относительно законный".