Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер обнажились для рекламы Dolce & Gabbana

Знаменитые супермодели Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Ева Герцигова приняли участие в откровенной фотосессии для рекламы духов от модного бренда Dolce & Gabbana. Знаменитые супермодели Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Ева Герцигова приняли участие в откровенной фотосессии для рекламы духов от модного бренда Dolce & Gabbana. Вместе с женщинами в фотосессии участвовали также трое мужчин-моделей: Тони Уорд, Тайсон Баллоу и Ноа Миллс. Тони Уорд известен не только своей модельной карьерой - в начале 90-тых у него был роман с поп-звездой Мадонной, он снялся в ее клипе Justify My Love (1990). Новая рекламная компания Dolce & Gabbana посвящена серии новых запахов. Парфюмы пронумерованы: 3, 10, 18 - женские духи, а 1, 6, 11 - мужские. Снимал обнаженных моделей знаменитый фотограф Марио Тестино - любимый фотограф принцессы Дианы. Напомним, что одним из последних фотопроектов Тестино стали снимки Lady GaGa для обложки журнала V, где певица предстала в образе Статуи Свободы.