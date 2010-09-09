Янукович так увлекся портянками, что перепутал министров

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру обороны Михаилу Ежелю активнее привлекать государственных чиновников всех уровней к участию в военных учениях. Об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области. «Михаил Брониславович, предложите возможность участия в разных учениях чиновников всех уровней: на местах, в центре, - чтобы они имели возможность надеть сапоги, показать, как они портянками могут пользоваться», - заявил Янукович, уточнив, что такой элемент белья, как портянки, все еще остался в войсках. В то же время, кто-то из участников заседания сказал главе государства, что на сегодняшний день использование портянок в армии уже отменено (это было сделано, когда министром обороны был Анатолий Гриценко, – ред.). На что Янукович ответил: «Есть. Не везде их… Министр иностранных дел, давай (обращаясь к министру обороны Ежелю), покажи, как пехота – сухопутные войска у нас готовятся».