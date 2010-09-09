Тина Канделаки гоняет со скоростью 250км/ч (ВИДЕО)

Рот - самое главное оружие Тины Канделаки. А если быть точнее, ее язык. Ведь она считается одной из самой быстроговорящей ведущей не только в России, но и СНГ в целом. Именно по этой причине (и не только!) компания Audi решила привлечь Тину здля популяризации своей R8. Ведь кто еще может обогнать такой спорткар? Как? А вот в этом и заключается вся фишка... Условия задачи для Тины просто смешные. Она должна рассказать стихотворение Иосифа Бродского "О принятии мира" за 28 секунд, в то время как суперкар разгонится до отметки в 250 км/ч. Понятное дело, что с задачей справились оба персонажа, но Тина местами заговаривалась. Вполне возможно, что на ее быстрой речи сказывался стремительный разгон R8.