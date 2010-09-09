Могилев не спешит расставаться со скандальным "Кадиллаком"

Кадиллак министра внутренних дел Анатолия Могилева пока не поступал в распоряжение Министерства иностранных дел. Об этом сообщили источники в МИД. "Пока не передавали машину", - сказал собеседник. Раньше Могилев заявил, что намерен передать скандальный Кадиллак в отдел МИД, который занимается встречей иностранных делегаций. Как известно, Геннадий Москаль заявил, что для Могилева приобрели автомобиль Cadillac ценой более миллиона гривен. В МВД заявили, что эта машина была "бесплатно передана в марте этого года подразделению милиции Киевщины для обслуживания иностранных делегаций". Вместе с тем Москаль утверждает, что Cadillac министру подарили на день рождения коллеги, которые скидывались на него деньгами.