Из-за Януковича жители Ирпеня застряли в километровой пробке

На Варшавской трассе, соединяющей столицу с городом Бучей, из-за ожидания проезда президента в Бучу на заседание Совета регионов образовалась пробка. Заложниками заблокированного движения оказались жители Ирпеня, которые из-за километровой пробки не могли попасть в Киев. «Около получаса машины стояли в пробке. Многие водители начали ругаться с сотрудниками ГАИ, которые перекрыли движение. Люди в маршрутках тоже ругаются из-за того, что опаздывают на работу. Хоть бы предупредили, люди бы поехали на электричках», - рассказал «proUA» один из жителей Ирпеня. В настоящий момент кортеж главы государства проехал в Бучу и движение возобновилось. Напомним, сегодня президент Виктор Янукович пребывает с рабочей поездкой в городе Буча Киевской области.