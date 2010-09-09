Полиция обыскала офисы Саркози

9 сентября 2010, 18:07

Французская полиция обыскала офисы право-консервативной партии «Союз за народное движение» (UMP), которую до своего избрания президентом возглавлял Николя Саркози. Расследование и сопряженные с этим обыски призваны выявить, имело ли место незаконное финансирование избирательной кампании Саркози в 2007 году. Правоохранительные органы Франции подозревают, что нынешний президент страны получал денежные пожертвования (совокупный размер которых достигает 150 тыс. евро, что превышает лимит, установленный законодательством) от наследницы французского косметического концерна L'Orеal, богатейшей женщины Франции Лилиан Бетанкур. Как сообщают СМИ Франции, ни один из предметов не был изъят из офисов партии UMP. Обыски были инициированы по запросу прокурора по делу L'Oreal Филиппа Курруа. Ранее сообщалось, что Бетанкур совместно с ее ныне покойным супругом регулярно передавала крупные суммы денег консервативным политикам. Одним из получателей был также Эрик Верт, действующий министр труда и руководитель предвыборной кампании Саркози. На допросе бывший бухгалтер Бетанкур Клэр Т. сообщила, что на протяжении многих лет в ее обязанности входило посещение одного из банков в 16-м округе Парижа, в кассе которого она получала крупные суммы денег. Впоследствии они распределялись между гостями парижской виллы Бетанкур. «В дом постоянно наведывались политики, прежде всего - во время предвыборной кампании. Все они приходили, чтобы попросить денег. Иногда они просили 100 тысяч евро или даже 200 тысяч», - сообщила она. По ее словам, Николя Саркози стал частым гостем на вилле Бетанкур в 1990-х гг., когда занял пост председателя городского совета одного из пригородов Парижа Нейи-сюр-Сен, в основном населенного аристократией. Известно, что Клэр Т., отработав на Бетанкур 12 лет, оставила свой пост в 2008 году, после чего наследница косметического концерна обвинила ее в краже документов. Вместе с тем вплоть до июня управляющей состоянием Бетанкур была жена Верта, но она покинула свою должность из-за возросшего давления на мужа. Согласно правилам, установленным французскими регулирующими органами, максимальный размер пожертвований политической партии от физического лица в год составляет 7,5 тыс. евро. Бетанкур, которой на данный момент 87 лет, владеет 30% концерна L'Orеal. Предположительно, она переправляла миллионы евро за границу, при этом налоги от ее доходов миновали государственную казну. 26 июля полиция допросила Бетанкур, 1 сентября в ее доме был проведен обыск. 29 числа в своем рабочем кабинете был допрошен Верт.

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