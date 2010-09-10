Медведько: обыскивать квартиру Довгого уже нет смысла

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько заявляет, что проводить обыски в квартире секретаря Киевсовета Олеся Довгого нет смысла из-за разглашения информации об этих мероприятиях Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве. «Обыски не проводились - я вам заявляю официально, и уже нет смысла их проводить», - сказал генпрокурор, сообщает УНИАН. На уточняющий вопрос, существуют ли какие-то списки лиц, у которых необходимо провести обыски, Медведько сказал, что таких списков нет. Напомним, 6 сентября СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре писали, что в отношении Довгого Генпрокуратурой 30 августа было возбуждено уголовное дело по факту служебной небрежности и превышения служебных полномочий. По данным СМИ, 2 сентября в квартире Довгого был проведен обыск. Позже Генпрокуратура опровергла эту информацию. «Ни Генпрокуратура, ни прокуратура Киева, ни милиция не возбуждали в отношении Довгого никакого уголовного дела, а соответственно - не проводили у него обыск», - сообщили в пресс-службе ГПУ. Также секретарь Киевсовета Довгий заявил, что возмущен появлением недостоверной информации о возбуждении в отношении него уголовного дела и проведении обыска в его квартире.