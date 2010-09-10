Накануне 50-летия Хью Грант мечтает о семье и шутит про эвтаназию

Британский сердцеед и "заклятый друг" папарацци, известный актер Хью Грант 9 сентября 2010 года отмечает 50-летний юбилей. Несмотря на уже солидный возраст, Хью выглядит весьма молодо и уверенно - во время его недавнего визита в Москву столичные киноманы могли воочию оценить, что Грант, как и двадцать лет назад, строен, подтянут и улыбчив. Хью Джон Мунго Грант появился на свет в 1960 году. Его отец, Джеймс Грант, был офицером британской армии, позже он "переквалифицировался" в бизнесмена и занимался розничной продажей ковров. Мать, Финвола, была школьной учительницей. Как и положено "типичному английскому джентльмену", Грант получил приличное университетское образование. Хью окончил факультет английской литературы в Оксфордском университете. Первую роль в кино Хью Грант получил еще будучи студентом - в 1982 году в фильме "Привилегированный". Затем он снимался в различных шоу и сериалах. На юное дарование стали обращать серьезные режиссеры. Так Хью Грант получил роль в фильме Джеймса Айвори "Морис". А там уже и Майкл Рэдфорд снял Гранта в картине "Белое зло", а Госало Суарес - в киноленте "Грести по ветру". На съемочной площадке этой картины Грант познакомился с актрисой Элизабет Херли, в которую безумно влюбился, и на протяжении почти 14 лет пара жила вместе. Их роман закончился в 2000 году - расставание прошло мирно, Лиз и Хью до сих пор остаются хорошими друзьями. Все двери в кинобизнесе актеру открыла сыгранная им роль в фильме Майка Ньюэлла "Четыре свадьбы и одни похороны". После этой работы Грант узнал, что такое настоящая популярность. Только в 1995-1996 годах Грант снялся в семи фильмах. Среди наиболее заметных работ: роль в фильме Энга Ли "Разум и чувство" (1995) - экранизации романа английской писательницы Джейн Остин, участие в еще одном фильме Ньюэла "Ужасно большое приключение" (1995) и работа у Кристофера Монгера в картине "Англичанин, который поднялся на холм, а спустился с горы" (1995). В 1996 году Хью Грант вместе с Элизабет Херли основал собственную продюсерскую компанию "Simian Films", первым проектом которого стал фильм "Крайние меры" (1996). После скандального случая, произошедшего с Грантом летом 1995 года (полицейские застали его с девушкой "легкого поведения" в машине на голливудском бульваре Сансет), в его карьере наметился спад, а в 1997 и 1998 годах он вообще не снимался. Былая популярность вернулась к актеру только в 1999 году после мелодрамы "Ноттинг Хилл", где в паре с Хью Грантом снималась Джулия Робертс. В том же году он сыграл главного героя в гангстерской комедии "Голубоглазый Микки" - втором крупном проекте своей продюсерской компании. В 2000 году Грант появился на экранах в интеллектуальной комедии Вуди Аллена "Мелкие мошенники" (Small time crook). Последующие успешные в прокате фильмы - "Дневник Бриджит Джонс" с Рене Зельвегер в главной роли, "Мой мальчик" (за этот фильм Грант получил кинопремию журнала Empire и был номинирован на "Золотой глобус") и "Любовь с уведомлением" - закрепили вернувшуюся популярность актера. За время своей карьеры в кино Хью Грант снялся в 78 художественных и документальных фильмах, на его счету серебряная премия на Венецианском кинофестивале в 1987 году за роль в фильме "Морис", приз Британской киноакадемии за роль в фильме "Четыре свадьбы и одни похороны" в 1995 и "Золотой глобус" за эту же роль, а так же почетный "Сезар" в 2006 году. Известно, что за свой нервный, подвижный характер Грант получил от своих приятелей прозвище "Гончая". Актер часто посещает психоаналитика и увлекается психологией и эзотерической литературой. Хью - многолетний и неизменно верный фанат футбольного клуба "Фулхэм", хотя сам играет только в крикет. Он не любит много рассказывать о себе и ценит приватность своей жизни. Недавно Хью Грант поделился своими планами на будущее, рассказав, что мечтает создать семью: "Не хочется стареть в одиночестве". В свои 50 лет актер еще не успел обзавестись собственной семьей. Светские сплетники до сих пор удивляются, что ни одной из женщин не удалось затащить его под венец. Впрочем, за несколько дней до этого признания именинник шутил, что 50-летие он справит в клинике, где делают эвтаназию. "Есть в Швейцарии одно местечко, называемое Dignitas (Достоинство). Я собираюсь поехать в Dignitas на пятидесятый день рождения. 50 – и довольно!" - цитирует Гранта Showbizspy. Материал подготовлен Glomu.Ru