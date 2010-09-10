Легендарному телеведущему Ларри Кингу подыскали замену

Телеканал CNN нашел замену культовому ведущему ток-шоу Larry King Live - Ларри Кингу. Ежедневное ток-шоу в вечернем эфире отныне будет вести Пирс Морган, известный по телепередаче "America's got talent". У Моргана огромный работы в прессе и на ТВ. В прошлом он работал в таблоидах The Sun и Daily Mirror. Как именно будет называться новая программа, которая придет на смену шоу Ларри Кинга Larry King Live, не сообщается. Будет ли как-либо меняться ее формат, также не уточняется. Пирс Морган приступит к работе на CNN с января 2011 года. 76-летний Ларри Кинг объявил об уходе из ежедневного эфира 29 июня 2010 года. Сообщалось, что он отработает на программе Larry King Live, которую он ведет практически без перерывов 25 лет, до осени, после чего будет лишь эпизодически появляться на CNN. Свое решение он обосновал тем, что ему хотелось бы посвящать больше времени семье. Приглашение на эфир к Ларри Кингу кинозвезды, политики, бизнесмены и общественные деятели считали большой честью. За свою карьеру 76-летний Кинг взял более сорока тысяч интервью с самыми известными людьми этого мира. Гостем его программы был и нынешний российский премьер-министр Владимир Путин.