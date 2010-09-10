Майк ТАйсон в восьмой раз станет отцом

Вслед за легендарным Доном Кингом во Львов может приехать Майк Тайсон. Андрей Котельник сообщил, что в декабре экс-чемпион мира может посетить традиционный детский турнир, который организовывает львовянин. В свое время Тайсон частным образом посетил Одессу и Киев. Тем временем, экс-чемпион мира станет отцом в восьмой раз. Третья жена Тайсона Лакие Спейсер готовится во второй раз родить боксеру ребенка, но на этот раз мальчика. Напомним, что Майк и Лакие уже воспитывают двухлетнюю дочь Милан, которая не так давно в компании отца посетила премьеру фильма "Одна ночь в Вегасе". Год назад Тайсон потерял другую дочь. Четырехлетняя Эксодус запуталась в шнуре от тренажера, затянула петлю у себя на шее, не сумев выбраться от ловушки и скончавшись в больнице. Через десять дней после трагического происшествия Майк и Лакие заключили брак. "У меня отличная жизнь, у меня потрясающая жена, которая заботится обо мне. И я безумно благодарен за все, что у меня есть! – отметил Тайсон. – Я не заслуживаю всего этого, не заслуживаю такой жены и таких детей, но у меня все это есть и я безмерно благодарен!".