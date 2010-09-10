Джонни Депп стал самым богатым актером

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Первое место в нем занял Джонни Депп, чье состояние увеличилось благодаря гонорару за роль в фильме Тима Бертона "Алиса в стране чудес" на 75 млн долларов. На сегодняшний день доход актера оценивается в миллиард долларов. Вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых звезд Голливуда занимает комик Бен Стиллер. За год он заработал 53 млн долларов. В этом ему помог большой аванс за участие в третьей части "Знакомства с родителями". Тройку лидеров замыкает Том Хэнкс, который за год стал богаче на 45 млн долларов. Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда: 1. Джонни Депп - 75 млн долларов 2. Бен Стиллер - 53 млн 3. Том Хэнкс - 45 млн 4. Адам Сэндлер - 40 млн 5. Леонардо ДиКаприо - 28 млн 6. Дэниел Редклифф - 25 млн 7. Роберт Дауни-младший - 22 млн 8. Том Круз - 22 млн 9. Бред Питт - 20 млн 10. Джордж Клуни - 19 млн