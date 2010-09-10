Вики Бэкхем открыла свой секрет успеха

Виктория Бэкхем в преддверии нью-йоркской недели моды пообщалась с журналом The New York Times и поведала ему свой секрет успеха. “Я ничего не делаю спустя рукава. Если ты чем-то занимаешься, делай это тщательно - иначе нет никакого смысла это делать”, - сказала Виктория. Этот постулат миссис Бэкхем применяет и к созданию своей коллекции одежды, наряды из которой носят знаменитости от Кэмерон Диас до Дженнифер Лопес. “Я могу обернуться тканью и попросить ассистента все подколоть прямо на мне, - описывает Виктория процесс создания одежды. - Я вовсе не великий мастер, главный критерий для меня: - надену ли я это сама?