Тигрюлю будет "любить" Витя

Директор частного Ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков надеется найти спонсоров для покупки жениха для белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую лидер БЮТ Юлия Тимошенко передала зверинцу в минувшем году, и не против назвать его Витей. Об этом Зубков рассказал на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он принять от Президента Украины Виктора Януковича «парня» для Тигрюли, если будет такое предложение. «Прекрасная идея, - сказал директор зверинца. - Я даже готов назвать его Витей, и пусть бы Витя любил Юлю всю оставшуюся жизнь. Хотя бы в этом мы достигли бы консенсуса». Зубков предложил журналистам подбросить идею Януковичу. При этом он отметил, что зоопарк - зона вне политики.