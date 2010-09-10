Янукович отказался рассекретить свой капитал

Администрация президента повторно отказалась сообщить, в состав учредителей каких предприятий входит президент Виктор Янукович. Об этом говорится в ответе руководителя пресс-службы президента Дениса Иванеско на соответствующий запрос "Украинской правды". "Нормативно-правовыми актами не предусмотрено отражение в декларации сведений относительно названия и места расположения предприятий, активами которых владеют государственные служащие", - отметили в президентской канцелярии. В то же время в своем запросе "Украинская правда" просила Януковича сообщить название общества, в котором Янукович выступает акционером. Как известно, в своей декларации о доходах Янукович указал, что у него есть взносы в уставные капиталы предприятий, учреждений и организаций номинальной стоимостью 6,5 тысяч гривен. "Украинская правда" уже направляла в администрацию президента запросы по этому вопросу, но первый заместитель главы администрации Елены Лукаш также отказалась сообщить, в состав учредителей каких предприятий входит президент. "Согласно статье 37 закона "Об информации" не подлежат обязательному предоставлению для ознакомления по информационным запросам официальные документы, которые содержат в себе конфиденциальную информацию и информацию, касающуюся личной жизни граждан", - отмечала она. Лукаш также ссылалась на то, что "сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, в том числе информации о личной жизни физического лица, без его согласия не допускается". На Западе информация такого характера считается общественно важной и является публичной.