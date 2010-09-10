Янукович-младший жалуется, что у него даже Ipad нет

Сын президента Виктор Янукович-младший отрицает планы купить новый Range Rover за 150 тысяч евро. Об этом он заявил в комментарии журналу "Корреспондент". Как известно, фотографы запечатлели, как Янукович во время заседания парламента рассматривал на Ipad письмо с параметрами автомобиля. Сам Янукович утверждает, что "выполнял просьбу коллеги проконсультировать насчет нового дизельного мотора на Range Rover, поскольку сам водил такую же машину. Коллеге якобы принадлежал и попавший в кадр Ipad. "А вообще, думаю, что автомобиль вполне достойный. Вот и вся история. Кстати, у меня даже Ipad нет! Только собираюсь его приобрести. Вроде бы хорошее устройство", - сказал Янукович изданию.