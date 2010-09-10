Американцы не верят в поимку бин Ладена

Большинство американцев не верят в возможность задержания лидера «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена. По результатам опроса, проведенного телекомпанией CNN совместно с аналитической корпорацией Opinion Research, 67 процентов респондентов считают, что террористу номер один удастся избежать американского правосудия. Как отмечает CNN, количество скептиков оказалось рекордным с 2001 года, когда США начали поиски бин Ладена, организовавшего теракты в Нью-Йорке. Для сравнения, в год разрушения башен-близнецов на Манхэттене на невозможность поимки бин Ладена указывал только один из пяти опрошенных американцев. Помимо вопроса о бин Ладене у респондентов выясняли, боятся ли они стать жертвами новых терактов на территории США. 63 процента опрошенных заявили, что не ожидают новых терактов в Америке и поэтому не опасаются за свои жизни. Более того, 52 процента высоко оценили контртеррористические меры правительства, отметив, что государство и граждане готовы к любой террористической агрессии. В то же время 60 процентов опрошенных американцев высказались за продолжение военной кампании в Афганистане в целях предотвращения новых терактов в США.