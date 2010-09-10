Бэкхемы занялись сексом в лифте

Знаменитая пара Дэвид и Виктория Бэкхемы предалась страсти в общественном месте. Катаясь между этажами, супруги слились в страстном поцелуе. Дэвид и Виктория Бекхэм, голливудская чета, устроила в лифте чувственную феерию. Дэвид, изнемогая от желания, просто набросился на свою супругу. И так, катаясь вверх-вниз между этажами, они предавались страсти. Но, как ни странно, это всего лишь сюжет рекламного ролика, который снимали для пиар-кампании нового аромата Intimately Beckham Yours. Отметим, что пара Дэвид и Виктория Бекхэмы, которая отпраздновала свадьбу в 1999 году, заработала более 110 млн. фунтов стерлингов только на рекламных кампаниях и съемках для СМИ.