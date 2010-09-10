Прокуратура решила, что мэр Ужгорода женщину бил непреднамеренно

Прокуратура Закарпатской области не усмотрела состава преступления в действиях мэра Ужгорода Сергея Ратушняка, когда тот избил женщину-агитатора «Фронта перемен» и оскорбил евреев. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде сообщил прокурор Закарпатской области Анатолий Петруня, отвечая на вопрос журналистов, чем закончилось рассмотрение уголовных дел, возбужденных в прошлом году против мэра Ужгорода по фактам избиения в агитатора «Фронта перемен» и антисемитских высказываний. Петруня напомнил, что 10 августа 2009 уголовное дело было возбуждено в отношении Ратушняка по факту хулиганских действий и превышения служебных полномочий по признакам ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса. В ходе его расследования 12 августа 2009 года было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 161, в которой говорится о распространении через СМИ сведений, которые могут расцениваться унижающие представителей других национальностей из-за их расовой и национальной принадлежности. По результатам проведенного расследования прокуратура закрыла второе уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. В частности, в рамках уголовно-процессуального законодательства прокуратура провела специальную экспертизу с целью определить, прозвучали ли в словах городского председателя Ужгорода Ратушняка высказывания, разжигающие межэтническую вражду. Как сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Анатолий Савченко, для проведения экспертизы по вопросу «Содержат ли высказывания мэра призывы к антисемитизму?» привлекался Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, а также специалисты лингвистических институтов Киева и Львова. «Общее заключение всех экспертиз - те суждения, которые высказал Ратушняк, являются его субъективной оценкой относительно лиц еврейской национальности, но призывов к разжиганию вражды они не содержат», - сказал Савченко, передает «УНИАН». Он также сообщил, что так же из-за отсутствия состава преступления закрыто уголовное дело по факту избиения Ратушняком женщины-агитатора «Фронта перемен». «Телесные повреждения, которые были обнаружены у агитаторши «Фронта перемен», не являются следствием преднамеренных действий Ратушняка», - уточнил Савченко. «ForUm»