У Януковича-младшего нет ни нового джипа, ни айпода

Сын президентаВиктор Янукович-младший опроверг слухи о своем намерении купить новый Range Rover за 150 тысяч евро и пожаловался, что у него пока нет даже такой технической новинки, как планшетный компьютер Ipad. Об этом сын главы государства заявил, комментируя фото, на котором он во время заседания Верховной рады рассматривает на Ipad письмо с параметрами этого автомобиля. Сам Янукович-младший заявил, что «выполнял просьбу коллеги проконсультировать его по поводу нового дизельного мотора на Range Rover, поскольку сам водил такую же машину». Коллеге якобы принадлежал и Ipad, попавший в кадр. «А вообще, думаю, что автомобиль вполне достойный ... Вот и вся история ... Кстати, у меня даже Ipad нет! Только собираюсь его приобрести. Вроде хорошее устройство», - сказал Янукович-младший, передает «ТСН». Как известно, сын президента принималучастие в гонках по бездорожью за Кубок Федерации автомобилистов Украины по трофи-рейдам «АТЛ-трофи 2010».