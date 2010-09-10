Миллионер Волочковой оказался бедным актером

Чилийский олигарх дон Мигель, за которого собралась замуж балерина, оказался российским актером массовок. Анастасия Волочкова недавно рассказала, что познакомилась с чилийским миллионером доном Мигелем, который предложил ей руку и сердце. Откровения балерины появились в нескольких изданиях. К страстным речам балерина прилагает фотографию своего нового ухажера. А тем временем выяснилось, что дон Мигель – актер массовок, который живет в Южном Бутово. Актера узнал его коллега, московский телетусовщик. Он утверждает, что дона Мигеля зовут Володя или Валера, и он снимается в телевизионных фильмах и программах за 500 рублей за смену. «Нет, я ничего не перепутал, - говорит он. - У меня прекрасная зрительная память. Он живет где-то на окраине Москвы, я забыл – Южное Бутово или Бирюлево? Пару раз во время ночных смен он еще канючил: «Ребята, уже поздно, отпустите меня, а то на метро опоздаю, ехать далеко». На фото смотрится реальным олигархом – хороший актер».