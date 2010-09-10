Шпионка Анна Чапман запускает интернет-портал

Российская разведчица Анна Чапман открывает стартап в интернете. Чапман, провалившая свою миссию из-за неумения шифровать интеренет-сообщения, готовит к запуску сетевой портал. О планах по созданию сайта бывшая разведчица рассказала в интервью германскому журналу Der Spiegel. По словам красавицы, у нее будет собственная PR-служба. Ранее Чапман, уличенная вместе с девятью «коллегами» в США и депортированная в Россию в рамках «шпионского обмена» 9 июля, планировала вернуться в привычную для себя сферу торговли недвижимостью и для начала поработать риэлтором. Возможно, Чапман хотелось бы развернуть деятельность в Великобритании, где она прожила пять лет, будучи замужем за местным гражданином Алексом Чапманом, но сейчас въезд туда ей заказан. В середине июля местные власти лишили девушку гражданства и запретили въезд на английскую территорию.