Умер известный французский кинорежиссер Клод Шаброль

Во Франции на 81-м году жизни скончался кинорежиссер Клод Шаброль. Об этом сообщил заместитель мэра Парижа. Шаброль является одним из основоположников французской "новой волны", лидерами которой стали Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо. Вместе с этими двумя режиссерами Шаброль начинал как кинокритик в журнале Cahiers du cinema. "Он был одним из новаторов кино, принадлежавших к так называемой "новой волне", возникшей в 1950-х годах. Шаброль приобрел особую известность как мастер триллера", - сообщает Интерфакс. Первый фильм Шаброля Красавчик Серж вышел в 1958 году. Он вызвал значительный зрительский интерес и заслужил положительные отзывы критиков. Вторая картина режиссера - снятые в 1959 году Кузены - удостоилась главного приза Берлинского кинофестиваля. Всего за время своей режиссерской работы Шаброль снял более полусотни картин, выпуская примерно по одному фильму в год. Помимо режиссуры большого кино, Шаброль снимался в качестве актера и работал на телевидении.