После боя с Кличко Питера увезли в больницу

Менеджер Сэмюэля Питера Ивайло Готцев сообщил о том, что его боксер, нокаутированный чемпионом WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко, после боя был доставлен в одну из больниц Франкфурта-на-Майне, где состоялся поединок. «Сегодня мы встретились с лучшим супертяжем в мире, - сказал Готцев. - Он доказал это, также как и то, что его очень тяжело победить. Сэмюэль чувствует себя уже хорошо, даже вновь шутит. Тем не менее, он пребывает под постоянным медицинским присмотром и отправлен в больницу. Ему следует некоторое время находиться под строгим врачебным контролем». 12 сентября ночью, во Франкфурте-на-Майне Владимир Кличко в великолепном стиле победил Сэмюэла Питера, нокаутировав соперника в 10-м раунде.