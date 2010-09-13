У Анджелины Джоли совсем нет друзей

Находящаяся с визитом в Пакистане Анджелина Джоли в интервью CNN cделала шокирующее признание. Отвечая на вопрос о том, как она справляется с эмоциональными нагрузками во время своих миссий на места катастроф, Анджелина заявила: - Я говорю со своей семьей. С Брэдом. Он хочет знать как можно больше о каждой поездке. У меня не так много друзей, с которыми я могу поговорить. На самом деле, он единственный, с кем я разговариваю. Также, Анджелина сообщила, что объясняет своим детям важность гуманитарной помощи и своих путешествий. - Я рассказываю им, почему уезжаю и пакую вещи и еду. Это помогает им лучше понимать происходящее в мире. Напомним, что на фото из Пакистана актриса выглядит необычайно изможденной и худой. Наверняка, поездки по миру отнимают у звезды не только много эмоций, но и сил.