Стретович больше не глава партии ХДС

В связи с принятыми изменениями в устав партии ХДС на ХIII внеочередном съезде лидер «христианских демократов» Украины Владимир Стретович сложил с себя полномочия председателя партии Христианско-Демократический Союз. Об этом сообщает пресс-служба Стретовича. «С принятием изменений в Устав прекратилось мое председательство в партии. Этим заявлением я слагаю с себя полномочия председателя партии, съезд, а затем соответствующие органы выберут себе нового руководителя. Моя эпоха в христианской демократии в качестве председателя партии завершена. Решение относительно дальнейшего пребывания вместе с вами я приму лично», – говорится в заявлении политика.