Спикеру выделили еще 600 тысяч на ремонт авто

Регламентный комитет Верховной Рады принял решение дополнительно выделить более полумиллиона гривен на ремонт и обслуживание автомобилей спикера и его заместителей. В частности, согласно документу автобазе Верховной Рады не хватает выделенных на 2010 год 1 млн. 245 тыс. грн. (Нужно минимум 1 млн. 856 тыс. грн), пишет "Дело". Как указывается в письме Управления делами аппарата парламента, для обслуживания автомобилей Верховной Рады нужно дополнительно 853,1 тыс. гривен. Из них крайне необходимы 611 тыс. гривен. Из этой суммы 300 тыс. грн. должна пойти на плановое техническое обслуживание 10 автомобилей марки "Мерседес", которыми пользуется спикер Владимир Литвин и двое его заместителей. В частности, спикер Литвин пользуется двумя арендованными автомобилями "Мерседес", один из которых бронированный. "Плановый техосмотр автомобилей "Мерседес" проводится 1 раз в 15 тыс. км пробега в среднем, автомобили проходят его за два месяца До конца текущего года нужно провести 20 техосмотров 10 машин средней стоимостью по 15 тыс. грн каждый", - говорится в пояснительной записке директора автобазы. Еще 250 тыс. грн. нужно на текущий ремонт автомобилей на СТО, 51 тыс. грн. - Страхование водителей, 8 тыс. грн. - Вневедомственная охрана автобазы по переулку Нестеровском (Киев), 152 тыс. грн - оплата кредиторской задолженности на 1 сентября текущего года, и другие платежи. Дополнительные средства выделили для автомобилей: - 2 Mercedes S600, на которых ездит спикер. - 2 Mercedes S600, которыми пользуются первый заместитель спикера и заместитель спикера; - Mercedes S600, 2 Mercedes S500 и Mercedes S320 - автомобили для делегаций; - 2 Mercedes S600 - резервные автомобили.