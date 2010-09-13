Стартует автопробег, в котором поучаствуют Янукович и Медведев

Российско-украинский автопробег, посвященный 100-летию первого автомарафона на приз императора Николая II, стартует в понедельник в Царском Селе под Петербургом, сообщают организаторы акции. Как говорится в сообщении, среди автомобилей, участвующих в пробеге, представлены как новинки отечественного автопрома, так и машины 1930-70-х годов выпуска. Участники пробега проедут через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск и Чернигов. Ожидается, что 18 сентября автомобили завершат пробег в Киеве. Часть маршрута пройдет в режиме ралли. "В соревновательной части примут участие артисты, журналисты, известные деятели шоу-бизнеса. Победителей определит профессиональная команда судей", - говорится в сообщении. Организаторы надеются, что автопробег возродит историческую гонку, которая проводилась императорским российским автомобильным обществом ежегодно с 1910 года. Между тем, как сообщалось, в автопробеге примут участие президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. "Как ожидается, 17 сентября президенты примут участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первого автопробега на приз императора Николая II по маршруту Санкт-Петербург - Киев", - сообщила пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова. "Медведев и Янукович лично пройдут часть маршрута по территории России и Украины за рулем автомобилей", - отметила Тимакова. По ее словам, "после участия в автопробеге планируется церемония совместного возложения венков к монументу в память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в селе Бачевск Сумской области Украины". "Как ожидается, президенты продолжат общение по актуальным вопросам двусторонних отношений в неформальной обстановке в резиденции Завидово (Тверская область) 18 сентября", - добавила пресс-секретарь. Отвечая на вопрос об автомобиле, на котором президент России пройдет часть маршрута автопробега, Н.Тимакова сообщила, что им станет находящаяся в собственности Медведева "Победа" 1951 года выпуска. Она напомнила, что президент России уже не раз приезжал на различные мероприятия за рулем этой машины, в частности, в мае этого года в Волоколамский район Подмосковья, где проходили мероприятия в память о героях-панфиловцах.