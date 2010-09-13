Иностранные епископы написали открытое письмо Януковичу

Епископы из 12 стран обратились с открытым письмом к президенту Виктору Януковичу в поддержку верующих Украинской Греко-Католической Церкви из Одессы. Как сообщили в пресс-службе Одесско-Крымского экзархата УГКЦ, письмо подписали епископы из Украины, Польши, США, Канады, Бразилии, Австралии, Германии, Франции, Италии, Аргентины, Великобритании и Испании. Причиной обращения стало то, что пресс-служба Одесской епархии Украинской Православной Церкви, с благословения митрополита Агафангела (Саввина), выступила с призывом к одесским властям не давать возможности греко-католикам построить храм в Одессе. По мнению епископов УГКЦ, заявление пресс-службы УПЦ МП «содержит вопиющие нарушения Конституции Украины и того межконфессионального мира, который утвердился в Украине за последние годы». «Упомянутым заявлением Митрополит Агафангел оказывает откровенное давление на органы государственной власти, отвечающие за выделение участка для строительства храма УГКЦ, публично распространяя безответственные высказывания, что такое строительство следует считать «нецелесообразным и очень опасным», - сказано в Синодальном обращении. Епископы УГКЦ считают недопустимым заявление пресс-службы УПЦ МП о том, что строительство собора УГКЦ создаст в «православной Одессе» ситуацию межрелигиозного конфликта. «Эти, а также другие недоброжелательные слова, которыми просто изобилует упомянутый документ, звучат как сознательное и умышленное подстрекательство жителей Одесской области к межконфессиональной нетолерантности и являются незавуалированной попыткой разжигания религиозной вражды, что противоречит духу и букве ст. 37 Конституции Украины», - отмечают греко-католические архипастыри. Обращение было подготовлено во время проведения Синода епископов УГКЦ 2–9 сентября во Львове.