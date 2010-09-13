Вуди Аллен нашел замену Карле Бруни

Режиссер Вуди Аллен вырезал из своего фильма эпизоды с женой президента Франции. Кинодебютантка Карла Бруни вопреки ожиданиям своих поклонников не сможет засветиться на большом экране. Знаменитый голливудский режиссер Вуди Аллен принял решение заменить в своем новом фильме «Полночь в Париже» 42-летнюю супругу президента Франции Николя Саркози на молодую, но более опытную актрису. Съемка эпизодов с Карлой Бруни прошла еще в июле. Согласно сценарию, Карла должна была, не произнося ни слова войти в парижскую булочную, а затем выйти из нее с багетом в руках с максимально серьезным выражением лица. Вуди Аллен остался доволен лишь 12-м дублем начинающей актрисы – короткий эпизод приходилось переснимать раз за разом. В конце концов Аллен взял на ее роль актрису вдвое моложе. «Конечно, первая леди Франции, несущая по Парижу багет, – это, безусловно, символично, но Ли Седу просто лучше играет», – сообщил источник. В одном из интервью сама Бруни признавалась, что, возможно, она и ужасная актриса, но хотела бы сказать своим внукам, что играла в фильме у Вуди Аллена.